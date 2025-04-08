شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع الجوي يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من منسوبي ثاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي عن تخريج السرية الثانية لمنظومة الدفاع الصاروخي “ثاد”، وذلك بعد إتمام منسوبيها مراحل التدريب الفردي التخصصي في قاعدة فورت بليس العسكرية بولاية تكساس الأمريكية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية وتطوير مهارات منسوبيها على أحدث الأنظمة العسكرية.

وتلقى الأفراد المتدربون تدريبًا مكثفًا على تشغيل وصيانة منظومة “ثاد”، التي تُعد من أبرز أنظمة الدفاع الجوي في العالم، والمخصصة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية في مراحلها النهائية، حيث يهدف هذا التدريب إلى رفع كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للتعاون الدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سبق وأن تم تخريج السرية الأولى من مشغلي نظام “ثاد” في نوفمبر 2024 . وتعكس هذه الجهود التزام المملكة بتطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات المحتملة.

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