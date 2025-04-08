السعودية | “استدامة” تطلق برنامج نقل تقنيات زراعة نبات الأزولا لتحقيق كفاءة إنتاجية أعلى للمزارعين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، ضمن مشروع المحاصيل الواعدة، برنامج “نقل التقنيات والممارسات الزراعية” في محافظة الخرج، مستهدفًا زراعة وإنتاج نبات الأزولا كمصدر بروتيني مساعد لتغذية الدواجن والمواشي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المزارعين من تطبيق تقنيات زراعية حديثة، من خلال تدريب عملي مباشر يشمل مراحل متعددة، منها: إنشاء الأحواض، والتسميد، والحصاد، إلى جانب توزيع نشرات إرشادية تشرح طرق العناية بالمحصول وآليات استخداماته الفعّالة.

وأكد المركز أن البرنامج يُعد خطوة عملية نحو رفع الكفاءة التشغيلية في المزارع، وتوسيع نطاق استخدام محاصيل بديلة ذات جدوى اقتصادية، وذلك ضمن مسار مدروس يسهم في دعم استقرار العوائد، وتحقيق تنمية فنية مستدامة في مجال الإنتاج الحيواني.

ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا على التزام المركز بدوره الحيوي في نقل المعرفة، وتطويع مخرجات البحث والتطوير لخدمة المزارعين، وبناء قدراتهم الفنية، بما ينسجم مع مستهدفات القطاع الزراعي، ويُسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج المحلي عبر اعتماد أحدث التقنيات والممارسات المستدامة.

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