مجلس إدارة لجمعية المراجعين

اعتمد رئيس الديوان العام للمحاسبة ومجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، تشكيل مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للدورة الخامسة 2025 - 2028 م، وذلك بعد نجاح الانتخابات التي أُجريت في نهاية شهر فبراير الماضي، حيث مثّلت العملية الانتخابية محطة مهمة في تعزيز الحوكمة والمشاركة الفاعلة لأعضاء الجمعية في تشكيل المجلس الإداري. ويضم مجلس إدارة الجمعية الجديد نخبة من الخبرات الوطنية المميزة في مجالات الإدارة ومنظومة الرقابة بشكل عام، والمراجعة الداخلية بشكل خاص، ويتكون من ثلاثة عشر عضوًا برئاسة الدكتور حسام العنقري، وعضوية سبعة ممثلين لجهات حكومية. كما يضم المجلس ستة أعضاء منتخبين من قِبل الجمعية العمومية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.



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