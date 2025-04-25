بطولة السعودية: الإتحاد الغائب قاريا يقترب من استعادة اللقب

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : أطرب الإتحاد جماهيره واقترب من استعادة لقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه على الإتفاق 3 2 وابتعاده بفارق ست نقاط عن ملاحقه الهلال حامل اللقب، قبل خمس جولات من نهاية الدوري السعودي لكرة القدم.

وفي الجولة التي تسبق انشغال الهلال والأهلي والنصر بمواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بنظام التجمع في جدة اعتباراً من الجمعة وحتى 4 أيار/ مايو، استغل "العميد"، بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، تعثر "الزعيم" على أرضه أمام الشباب (2 2)، مؤكدا جاهزيته لمواجهة النصر في الجولة المقبلة.

ورغم غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، متصدر الهدافين بـ23 هدفاً، تجاوز النصر مضيفه ضمك (3 2)، مقلصاً الفارق مع الهلال إلى نقطتين في المركز الثالث.

أقر بنزيمة، نجم ريال مدريد سابقا، بصعوبة المواجهة أمام الإتفاق الذي تقدم على ضيفه، قائلاً "لا يوجد شيء سهل في كرة القدم".

أضاف هداف الاتحاد (18) "سنرى ما سيحدث في الدوري، نريد أن نلعب، نقاتل، ننتصر".

تطابق رأي الرئيس التنفيذي، البرتغالي دومينغوس دي أوليفييرا، مع بنزيمة مؤكداً أن النقاط الثلاث مهمة جداً، "لكن، لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

"مستحيل تكرار نتائج الموسم الماضي"

هلالياً، اعترف المدرب البرتغالي جورجي جيزوس بصعوبة تكرار الفريق لنتائج الموسم الماضي، "مستحيل! لن يتكرر ما حدث ولن يسهل تكراره".

أضاف عقب التعادل أمام الشباب "هو موسم يصعب مقارنته بمواسم أخرى ويصعب أيضاً تكرار الانتصارات المتتالية".

لكن المدرب الذي تحيط الشكوك ببقائه في منصبه وسط تقارير تتحدث عن تلقيه عرضاً لقيادة منتخب البرازيل أردف قائلاً "نستمر بالإيمان بحظوظنا بالدوري"، مضيفاً "أداؤنا كان قوياً ولكن لم نحصل على النتيجة".

وذكرت صحيفة اليوم المحلية أن تيتي، مدرب منتخب البرازيل سابقاً، مطروح على طاولة الهلال، مشيرة إلى أن طلب الأخير الحصول على استراحة من تدريب فريق كورنثيانز البرازيلي، يعود لارتبطه بتدريب فريق العاصمة السعودية.

وعشية دخول فريقه في استحقاق دوري أبطال آسيا، وهي المسابقة التي يحمل الهلال رقمها القياسي بأربعة ألقاب، أسف سالم الدوسري قائد الفريق، للتعادل أمام الشباب.

قال سالم الذي سجل هدف الهلال الثاني "سنغلق صفحة الدوري موقتا ونركز كل طاقاتنا على البطولة الآسيوية المهمة لكل جماهير الهلال، وبإذن الله سنفرحهم".

وردا على سؤال حول مستقبله مع الفريق، إذ لم يتصاعد الدخان الأبيض حول تجديد عقده وجه الـ"تورنيدو"، وجه رسالة إلى جماهير فريقه "الهلال بيتي، وأنا فخور بأنني ولد هذا النادي".

"كل الأمور تسير على ما يرام في ما يخص تجديد عقدي".

هلالياً أيضاً، كان لافتاً ما نشرته صحيفة الرياضية السعودية عن مفاوضات يخوضها الهلال لضم البرازيلي إيدرسون، نجم وسط أتالانتا الإيطالي، في كأس العالم للأندية، الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة المحلية رفض أندري كوري، وكيل اللاعب، الكشف عن أي تفاصيل مالية للعرض مُكتَفيا بتأكيده على تلقي اتصالات من جانب إدارة الهلال بخصوص ضم اللاعب.

بدوره، عبّر مدرب الشباب، التركي فاتح تيريم عن استيائه من أداء الحكام في مباراة فريقه أمام الهلال، "حكم المباراة (السلوفيني رادي أوبرينوفيتش) قدّم أداءً هزيلاً كما في كل مرة أمام الشباب، فالهدف الأول للهلال جاء بعد ركنية كانت من المفترض أن تُحتسب لفريقي".

الأهلي يسعى للآسيوية

جنوباً، تجاوز النصر غياب رونالدو تجنبا للإرهاق، محققاً فوزاً متأخراً على ضمك 3 2 في المحالة بفضل نجمه سلطان الغنام (90+4)، في مباراة أقر مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بصعوبتها وأهميتها "نجهز أنفسنا لدوري أبطال آسيا للنخبة، وسعيد بعودة اللاعبين إلى مستواهم المعهود".

كرر مدرب ميلان سابقاً صعوبة الدوري السعودي "صعب جداً. كل الفرق تعاني، من وجهة نظري، يجب التركيز على الجوانب الإيجابية بدلاً من التركيز على الأمور السلبية".

وبنفس النتيجة، تمكن الأهلي من مضيفه الوحدة، في آخر لقاء قبل مواجهة بوريرام يونايتد التايلاندي السبت في دور الثمانية للمسابقة القارية في جدة، مرتقياً إلى المركز الرابع (58) بعد تعثر القادسية (56) أمام مضيفه الخليج (1 1).

في صراع الهروب، عمّق التعاون أوجاع الرائد (متذيل الترتيب) بفوزه عليه (4 3)، فيما اكتفى العروبة بالتعادل مع الفيحاء (2 2)، ليتقدم على الوحدة وصيف القاع بنقطة واحدة.