شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على مكة والمدينة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية. وفق "سبق" .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.