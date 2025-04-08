شكرا لمتابعة خبر عن أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة المتطوعة حنان العُمري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة حنان بنت أحمد العُمري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

يُذكر أن الفقيدة كانت إحدى بنات المنطقة اللواتي تميزن بحرصهن على تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة، وسبق لها المشاركة في عشرات المؤتمرات والفعاليات التطوعية والإبداعية والتدريبية على مستوى منطقة الباحة.