شكرا لقرائتكم خبر عن 68.5 ألف مسجل في منصة الإقامة المتميزة السعودية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

إقامة رائد الأعمال

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية عن وصول عدد المتقدمين للإقامة بحلول 8 يناير 2025 إلى حوالي 25,639 طلباً، بينما بلغ عدد المسجلين على المنصة حتى 31 ديسمبر 2024 حوالي 68,516 إقامة، مما يشير إلى جاذبية البرنامج للمستثمرين والكفاءات العالمية.فالمركز الذي تأسس حديثاً في يناير 2019 وأطلق منصته الإلكترونية في 10 يناير 2024، أشار إلى أن نسب الحاصلين على الإقامة تنوعت في الفئات المستفيدة، حيث جاءت إقامة الكفاءة الاستثنائية في صدارة الخيارات، حيث حصل عليها 49.5% من المتقدمين، مما يعكس التركيز على جذب المواهب العليا في مجالات الرعاية الصحية، العلوم، والبحث، تليها إقامة مستثمر أعمال بنسبة 16.6%، وهي تشير إلى اهتمام المستثمرين بالفرص الاقتصادية في المملكة.كما حصل 11.8% على إقامة الكفاءة التنفيذية، بينما بلغت نسبة إقامة الموهبة 3.7%، وإقامة مالك العقار 3.3%.جاءت إقامة رائد الأعمال بنسبة منخفضة تصل إلى 0.6% فقط، أما الإقامة المميزة الدائمة المباشرة فقد حصل عليها 10.5% من المتقدمين، بينما حصل 3.9% على الإقامة المحدودة المباشرة.الجدير بالذكر أن الإقامة المميزة تهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب، واستقطاب الكفاءات العالمية في مجالات الاقتصاد والصحة والتقنية وغيرها، وتنشيط السوق العقارية والسياحية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وتوفير بيئة أكثر تنافسية للعمل والإبداع.كما قدم مركز الإقامة المميزة عبر منصته الالكترونية 6 أنواع تتمثل في (إقامة الكفاءة الاستثنائية – وإقامة الموهبة – وإقامة مستثمر اعمال – وإقامة رائد أعمال – وإقامة مالك عقار – وإقامة مميزة غير محددة المدة ومحددة المدة).