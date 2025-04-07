اخبار السعوديه

68.5 ألف مسجل في منصة الإقامة المتميزة السعودية خلال 2024 

0 نشر
حذيفة القرشي – جدة  0 تبليغ

  • 68.5 ألف مسجل في منصة الإقامة المتميزة السعودية خلال 2024  1/3
  • 68.5 ألف مسجل في منصة الإقامة المتميزة السعودية خلال 2024  2/3
  • 68.5 ألف مسجل في منصة الإقامة المتميزة السعودية خلال 2024  3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 68.5 ألف مسجل في منصة الإقامة المتميزة خلال 2024  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية عن وصول عدد المتقدمين للإقامة بحلول 8 يناير 2025 إلى حوالي 25,639 طلباً، بينما بلغ عدد المسجلين على المنصة حتى 31 ديسمبر 2024 حوالي 68,516 إقامة، مما يشير إلى جاذبية البرنامج للمستثمرين والكفاءات العالمية.
فالمركز الذي تأسس حديثاً في يناير 2019 وأطلق منصته الإلكترونية في 10 يناير 2024، أشار إلى أن نسب الحاصلين على الإقامة تنوعت في الفئات المستفيدة، حيث جاءت إقامة الكفاءة الاستثنائية في صدارة الخيارات، حيث حصل عليها 49.5% من المتقدمين، مما يعكس التركيز على جذب المواهب العليا في مجالات الرعاية الصحية، العلوم، والبحث، تليها إقامة مستثمر أعمال بنسبة 16.6%، وهي تشير إلى اهتمام المستثمرين بالفرص الاقتصادية في المملكة.
كما حصل 11.8% على إقامة الكفاءة التنفيذية، بينما بلغت نسبة إقامة الموهبة 3.7%، وإقامة مالك العقار 3.3%.
الإقامة المميزة تعطي دفعة لسوق العقارات الفاخرة في المملكة - مشاع إبداعي

إقامة رائد الأعمال


جاءت إقامة رائد الأعمال بنسبة منخفضة تصل إلى 0.6% فقط، أما الإقامة المميزة الدائمة المباشرة فقد حصل عليها 10.5% من المتقدمين، بينما حصل 3.9% على الإقامة المحدودة المباشرة.
الجدير بالذكر أن الإقامة المميزة تهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب، واستقطاب الكفاءات العالمية في مجالات الاقتصاد والصحة والتقنية وغيرها، وتنشيط السوق العقارية والسياحية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وتوفير بيئة أكثر تنافسية للعمل والإبداع.
منتجات الإقامة المميزة الـ5 الجديدة

كما قدم مركز الإقامة المميزة عبر منصته الالكترونية 6 أنواع تتمثل في (إقامة الكفاءة الاستثنائية – وإقامة الموهبة – وإقامة مستثمر اعمال – وإقامة رائد أعمال – وإقامة مالك عقار – وإقامة مميزة غير محددة المدة ومحددة المدة).
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا