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القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي

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واس - جيزان 0 تبليغ

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (122,550) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا.
وضُبط بحوزتهم سلاح ناري، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم, وأحيلوا لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
MO Nasa

MO Nasa

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