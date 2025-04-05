شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. إحباط تهريب 234 كيلوجرامًا من القات و54 ألف قرص مخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (234) كيلوجرامًا من نبات القات.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما (17,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقفا واُتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات من ناحية أخرى، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالفيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (37,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected].