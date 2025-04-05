"التعليم" تنافس بـ134 ابتكارًا في معرض جنيف الدولي للاختراعات

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مشاركة السعودية في معرض جنيف الدولي للاختراعات

الاختراعات السعودية

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة التعليم في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025 في دورته الخمسين، الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل، عبر وفد علمي يضم 134 اختراعًا سعوديًا.ويُقدّمها 161 طالبًا وطالبة من مراحل التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.ويتنافسون مع أكثر من 1000 اختراع تمثل 35 دولة حول العالم، حيث يشكّل العارضون 80٪ من الجامعات والشركات و20٪ من المخترعين والباحثين المستقلين.ويخوض الوفد السعودي منافسات المعرض على سبع جوائز رئيسة، من خلال ابتكارات تتنوع في مجالات علمية دقيقة تشمل السلامة والتكنولوجيا البحرية، وتكنولوجيا البيئة وكفاءة الطاقة، وتكنولوجيا النانو وعلوم المواد.بالإضافة إلى الأمن والقياسات الحيوية، والرعاية الصحية والأجهزة الطبية، والروبوتات والكهرومغناطيسية، والنقل والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي.وأكد وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي ورئيس الوفد السعودي المشارك، الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم الوزارة للموهوبين ورعايتهم، وتعزيز وجودهم في المحافل العلمية الدولية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بناء جيل منافس عالميًا.وأضاف أن معرض جنيف يُعد من أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في مجالات الابتكار والاختراع، ومشاركة الوزارة فيه تمثل امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة في الأعوام السابقة.وفي سياق الإعداد للمشاركة، نظّمت وزارة التعليم سلسلة من البرامج التأهيلية لرفع جاهزية الطلبة وتعزيز قدراتهم في التواصل العلمي الدولي، حيث أقيم لقاء تأهيلي في مقر الوزارة بالتعاون مع مشروع “سلام” للتواصل الحضاري، وآخر مع واحة الملك سلمان للعلوم.هذا بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة جمعت المخترعين السعوديين بعدد من الخبراء المحليين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات وتطوير المهارات الابتكارية وريادة الأعمال.وفي النسخة الماضية من معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024 فاز أبناء وبنات المملكة بـ 138 جائزة وميدالية عالمية؛ بـ 8 ميداليات لطلاب وطالبات التعليم العام و130 جائزة وميدالية لطلبة التعليم الجامعي.