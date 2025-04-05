شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار ورياح نشطة على عسير حتى الـ 11 مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل





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البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والرياض.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط مع تكون السحب الرعدية.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط مع تكون السحب الرعدية.حالة البحر : خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط مع تكون السحب الرعدية.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.