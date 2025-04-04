شكرا لمتابعة خبر عن حكم تخصيص يوم الجمعة بالتذكير بالصلاة على النبي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم تخصيص يوم الجمعة بالتذكير بالصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم.

وقال الخثلان في لقاء مع قناة الرسالة: “لا بأس بذلك هذا من التعاون علي البر والتقوى أن نذكر المسلم بطاعة من الطاعات، ويدخل هذا في الذكر”.

وأضاف: “يوم الجمعة يستحب فيه الإكثار من الذكر على النبي صلي الله عليه وسلم، وهذا التذكير له فائدة فبعض الناس قد تكون غافلة، فإذا ذكر فإنه ينتبه ويتذكر ويستفيد”.