شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. رصد 2958 مخالفة وإغلاق منشآت خلال جولات رقابية والان نبدء بالتفاصيل

الأنشطة الرقابية والوقائية

رصد 2958 مخالفة

الدمام - شريف احمد - أوضحت أمانة الرياض، أن الفرق الميدانية نفذت خلال الأسبوع الماضي (20 – 27 مارس) (10545) جولة رقابية لتعزيز الامتثال والاستدامة البيئية، فيما باشرت الأمانة (14430) بلاغاً عبر خدمة 940 الهاتفية.وأضافت الأمانةن أن فرق صحة البيئة قامت بتنفيذ (2425) جولة لمكافحة الحشرات، ومعالجة وغسل (77150) حاوية نفايات بأحياء وطرق مدينة الرياض. كما جرى غرس (47000) شجرة ونبتة، لافتة أن المشاتل الموزعة في انحاء المدينة أنتجت (225745) شتلة. وأشارت أنها سجلت (75) زيارة ضمن الحملات المشتركة للجهات الرقابية المختلفة.وأكدت أمانة الرياض أن هذه الأنشطة الرقابية والوقائية تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة آمنة وصحية للسكان والزوار، ورفع مستوى الامتثال في الأنشطة الخدمية والتجارية الأكثر إقبالًا خلال موسم عيد الفطر المبارك.وأشارت إلى أن جولاتها شملت المنشآت الغذائية، والمطاعم، ومحال الحلويات، والمخابز، والصالونات الرجالية، ومراكز التجميل، والمطابخ، ومقدمي خدمات الحفلات، حيث تتابع الفرق الميدانية التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية، وجودة الخدمات، ومستوى النظافة العامة، وسلامة العاملين.وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت خلال الأيام الماضية عن رصد (2958) مخالفة، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، أو مزاولة أنشطة خارج التصنيف المعتمد، مشيرة إلى إغلاق بعض المنشآت واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك في إطار حرصها على تطبيق الأنظمة البلدية بكل حزم.وشددت "الأمانة" استمرارها في تكثيف الرقابة خلال أيام العيد، تزامنًا مع تزايد الإقبال على الأسواق والخدمات، داعيةً السكان إلى التفاعل معها عبر تطبيق “مدينتي” وجميع قنوات التواصل الرسمية، والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمات أو السلامة العامة.وتأتي هذه الجهود امتدادًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تعزيز الرقابة الميدانية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مدن مستدامة وصحية .