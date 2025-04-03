شكرا لقرائتكم خبر إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي إطار اهتمام هيئة الأدب والنشر والترجمة بإبراز هوية المملكة الثقافية، قدم القائمون على الجناح شرحًا للزائرين لما يحتويه من دراسات وإصدارات مختلفة ومتنوعة عن الأدب والتراجم واللغة العربية، من أجل تعريف الزوار بالإنتاج الفكري والثقافة السعودية المحلية.
و تسعى الهيئة لتعزيز حضور المملكة في المعارض الدولية للكتاب، باعتبارها منصات مهمة لعرض الإنتاج الفكري السعودي أمام جمهور واسع من القراء، بالإضافة إلى بناء شراكات ثقافية وتعزيز التعاون مع المختصين في مجالات الثقافة وصناعة النشر.
يُذكر أن مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025 تتضمن مشاركة عدد من الكيانات الثقافية ، بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبمشاركة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، وجمعية النشر.
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