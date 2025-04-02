شكرا لمتابعة خبر عن ظهور الدلافين في بحر بيش.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت مجموعة من الدلافين صباح اليوم الأربعاء، أمام زوار محافظة بيش، حيث أظهرت ملمحاً من الحياة الفطرية في البحر الأحمر.

ووثق أحد المتواجدين في بحر بيش، اليوم، ظهور عدد من الدلافين وهي تسبح وتعوم في البحر.

ويعتبر شاطئ بحر بيش من أفضل الأماكن التي يقضي به السكان وقت العطل والإجازات، كما أن كثيراً من سكان منطقة عسير يفضلونه لاتساعه ونظافته ويتميز هذا الشاطئ بطوله والذي يمتد مسافة خمسة كيلومترات ويشتهر بوجود الأخوار والكثبان الرملية والتي يتخذها زوار الشاطئ مكاناً لسباق السيارات ذات الدفع الرباعي وكذلك للسمر وخاصة في الليالي القمرية كما يتميز الشاطئ بأشجار الشورى.