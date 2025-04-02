شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. القبض على شخصين لترويج كميات من الحشيش المخدر والإمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما (16,132) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(7.5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته مترين مكعبين من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة الرياض، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (995) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجه (6.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأُوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.