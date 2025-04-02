الدمام - شريف احمد - تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة تصل إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة (المدينة المنورة – الحناكية - المهد) من يوم الخميس إلى يوم الاثنين (03-07/ 04/ 2025م).والدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.

شكرا لقرائتكم خبر عن من الخميس إلى الاثنين.. "الأرصاد" ينبه من أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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