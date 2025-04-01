السعودية | المملكة تسجل فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بـ49.8 مليار ريال في 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حققت المملكة أعلى فائض سنوي تاريخيا في بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024، حيث بلغ الفائض نحو 49.8 مليار ريال، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في 2023 والبالغ 46 مليار ريال، بنسبة نمو تقارب 8.3%، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.

ويُعزى النمو إلى استمرار الزيادة في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة، إذ بلغ في 2024 نحو 153.6 مليار ريال، مقارنة بـ135 مليار ريال في 2023.. مسجلاً بذلك أعلى إنفاق سنوي تاريخي من الزوار الدوليين، بنمو نسبته 13.8%.

في المقابل، بلغ إنفاق المغادرين من المملكة إلى الخارج لأغراض السفر في 2024 نحو 103.8 مليار ريال، مقابل 88 مليار ريال في 2023، بارتفاع نسبته 18%.

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