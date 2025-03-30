السعودية | أكثر من 1.8 مليار ريال إجمالي التبرعات لحملة “جود الخليج 365 2 “حتى نهاية رمضان لخدمة 11,479 أسرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت منصة جود الإسكان أن إجمالي قيمة الاتفاقيات والتبرعات لحملة “جود الخليج 365 2” قد بلغت 1,843,887,927 ريالاً، وذلك حتى تاريخ 28 رمضان، في إنجاز نوعي يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع المبادرات السكنية التنموية، التي تطلقها المنصة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي.

وأسهمت الحملة المباركة في خدمة أكثر من 11,479 أسرة، عبر مسارات متعددة شملت التبرعات النقدية، والحلول التمويلية، والتبرع ببناء وحدات سكنية، إضافة إلى التبرعات العينية، مما يؤكد على تنوع سبل العطاء والتكافل التي توفرها المنصة.

وبهذه المناسبة، رفع الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”عبدالعزيز الكريديس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما السخي لمنصة جود الإسكان منذ إطلاقها وحرصهم على دعم المبادرات التنموية التي تخدم المواطن.

وأعرب الكريديس عن شكره لكل من ساهم في هذا العطاء، قائلاً “إن هذا التفاعل الواسع يعكس روح المسؤولية الاجتماعية لدى أبناء وبنات هذا الوطن، ويترجم الرؤية الوطنية التي تسعى إلى تمكين الأسر المستحقة من الاستقرار السكني الكريم. ونحن في مؤسسة سكن، وبتكامل الجهود مع شركائنا، سنواصل تطوير المبادرات والشراكات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وأكد الكريديس أن المنصة ماضية في تعزيز أهداف مؤسسة سكن من خلال تبنّي مشاريع متكاملة تغطي مختلف مناطق المملكة.

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