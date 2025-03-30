شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المسلمين بعيد الفطر المبارك.
وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه.
وتابع: سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.
وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه.
وتابع: سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.