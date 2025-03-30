شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المسلمين بعيد الفطر المبارك.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه.

وتابع: سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.