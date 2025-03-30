شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إغلاق منشآت غذائية احترازيًا.. وشفاء معظم حالات الاشتباه بالتسمم والان نبدء بالتفاصيل

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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الدمام - شريف احمد - إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، أوضحت وزارة البلديات والإسكان أنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرة مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع.ونوهت إلى أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت - ولله الحمد - إلى الشفاء فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة.وأكدت الوزارة أنها قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات وتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازياً، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.وشددت وزارة البلديات على أن صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، كما تدعو إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.