شكرا لمتابعة خبر عن لحظة رؤية عبد الله الخضيري لهلال شوال‬⁩ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات لحظة رؤية الرائي عبد الله الخضيري لهلال شوال‬⁩ في مرصد ⁧‫سدير‬⁩.

وثبتت رؤية هلال شهر شوال، وعليه يكون اليوم السبت المتمم لشهر رمضان، وغدًا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة.

‎ودعت المحكمة العليا أمس عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025.

وتابعت المحكمة العليا في بيانها: ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعربت عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.