شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار في المتناول.. ”اليوم“ ترصد الإقبال لشراء مستلزمات العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشهد الأسواق التجارية ازدحامًا كبيرًا من العائلات التي تتسابق لشراء مستلزمات العيد، من ملابس وحلويات وهدايا للأطفال.

ورصدت ”اليوم“ مشاعر الأهالي ومظاهر التسوق قبيل العيد والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الفرحة التي يعيشها الجميع صغارًا وكبارًا، كما استطلعت إلى جانب ذلك عادات العيديات التي أصبحت تأخذ طابعًا مختلفًا مقارنة بالماضي، وذلك لتسليط الضوء على التغييرات التي طرأت على مفهوم العيديات عبر الأجيال، وأهم المستلزمات التي يقبل الأهالي على شرائها استعدادًا للعيد.





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مسفر الهاجري مسفر الهاجري



بدايةً قال المواطن مسفر الهاجري، خلال تجوله في السوق مع عائلته، إنه تأخر قليلاً في التسوق خصوصًا أن العيد بات على الأبواب، لكنه أشار إلى أن الأسعار في متناول اليد ولم تشهد تغييرات كبيرة، بفضل وفرة المنتجات في الأسواق.

وأوضح أن العيديات اليوم أصبحت تتراوح بين 50 ريالًا وما فوق، بعد أن كانت في السابق لا تتجاوز 5 ريالات أو حتى ريالًا واحدًا، مؤكدًا أن العادات المجتمعية أثرت على السلوك الشرائي.



توفر المنتجات قبل العيد

شافي الشهري شافي الشهري



أما شافي الشهري، فأكد أن فرحة العيد لم تختلف قديمًا وحديثًا، حيث تبقى المناسبة مصدر سعادة لجميع أفراد الأمة الإسلامية.

وأضاف أن توفر المنتجات في الأسواق وانفتاح المملكة على الأسواق العالمية جعل هناك تنافسًا في الأسعار والجودة، مشيرًا إلى أنه لا يرى حاجة للتسوق مبكرًا، نظرًا لاستقرار الأسعار ووفرة السلع في المملكة.



عيد الأطفال



من جانبه، قال المقيم السوداني مصعب حمدالله البشير، إنه جاء إلى أسواق جدة لشراء هدايا للأطفال والأهل استعدادًا للعيد، مشيدًا بجودة الأسعار وتنوع الخيارات المتاحة. مصعب البشير مصعب البشير

وأكد أن عيد الفطر هو عيد الأطفال بامتياز، حيث يحرص الأهل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم من خلال شراء الحلويات والألعاب والملابس الجديدة.

كما أشار سعد المهدلي إلى أنه خرج مع أسرته لشراء مستلزمات العيد، واصفًا الازدحام في الأسواق بأنه أكثر من السنوات الماضية، وهو ما يعكس فرحة الأهالي بقدوم العيد.



وأوضح أن أغلب المشتريات تتركز على الملابس والهدايا للأطفال.

وعبرت الطفلة حور السهلي عن سعادتها الغامرة بقرب العيد، حيث قالت إنها متحمسة لمشاركة أسرتها في التسوق، مؤكدة أنها قامت بشراء الكثير من الحلويات والملابس استعدادًا للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. حور السهلي حور السهلي

من جهته، أكد فهد العتيبي أن الأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن العديد من المحلات تقدم عروضًا مغرية خلال فترة العيد. من جانبه، قال المقيم السوداني مصعب حمدالله البشير، إنه جاء إلى أسواق جدة لشراء هدايا للأطفال والأهل استعدادًا للعيد، مشيدًا بجودة الأسعار وتنوع الخيارات المتاحة.وأكد أن عيد الفطر هو عيد الأطفال بامتياز، حيث يحرص الأهل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم من خلال شراء الحلويات والألعاب والملابس الجديدة.كما أشار سعد المهدلي إلى أنه خرج مع أسرته لشراء مستلزمات العيد، واصفًا الازدحام في الأسواق بأنه أكثر من السنوات الماضية، وهو ما يعكس فرحة الأهالي بقدوم العيد.وأوضح أن أغلب المشتريات تتركز على الملابس والهدايا للأطفال.وعبرت الطفلة حور السهلي عن سعادتها الغامرة بقرب العيد، حيث قالت إنها متحمسة لمشاركة أسرتها في التسوق، مؤكدة أنها قامت بشراء الكثير من الحلويات والملابس استعدادًا للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.من جهته، أكد فهد العتيبي أن الأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن العديد من المحلات تقدم عروضًا مغرية خلال فترة العيد.



قيمة العيدية



وعند سؤاله عن العيديات، أوضح أنها تتراوح بين 5 إلى 50 ريالًا، وفقًا لأعمار الأطفال، لافتًا إلى أن قيمتها تزداد عامًا بعد عام.

أما المقيم المصري مصطفى محمود، فقد أوضح أن عيد هذا العام سيكون مميزًا بالنسبة له، إذ ستحتفل والدته معه للمرة الأولى بعد قدومها لأداء العمرة.

وأكد أنه حرص على التواجد في السوق لشراء بعض المستلزمات قبل العيد، كما وجه رسالة تهنئة إلى أهله وأحبائه عبر صحيفة "اليوم".