شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. حملة توعوية عن أضرار الألعاب النارية خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

"

"

.

."



أضرار الألعاب النارية

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع الرياض الصحي الأول، حملته التوعوية تحت شعارعيدك يزهو بصحتك، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على السلامة العامة خلال أيام العيدواستهلت الحملة أنشطتها بتوجيه رسائل توعوية تستهدف أولياء الأمور، محذّرة من خطورة الألعاب النارية على الأطفال، حيث جاءت أولى رسائلها بالعبارة: لا تجعلوا الخطر هدية لأطفالكم.. وامتنعوا عن شراء الألعاب النارية، فعيدك يزهو بصحتك وصحة من تحب

وسلطت الرسالة الضوء على ما تسببه الألعاب النارية من أضرار جسيمة، حيث تسجل المستشفيات سنويًا حالات متعددة من الحروق البليغة، وإصابات العيون، وفقدان الأصابع نتيجة استخدامها.



وتتضمن الحملة سلسلة من الرسائل والأنشطة التوعوية التي تتناول أبرز السلوكيات الصحية خلال العيد، بما في ذلك أهمية الاعتدال في تناول الأطعمة والحلويات، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة نشط من خلال الفعاليات الرياضية التي تستهدف العائلات والأطفال.



ودعا تجمع الرياض الصحي الأول جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة في نشر رسائلها، مؤكداً أن عيد الفطر يمثل فرصة مثالية للاحتفاء بالصحة، وغرس مفاهيم الوقاية، وترسيخ قيم الوعي والمسؤولية.