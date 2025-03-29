شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان سيول على أجزاء من 12 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والرياض وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وباتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرةعلى الجزء الشمالي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.