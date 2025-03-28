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طقس السعودية.. تنبيه من هطول أمطار على منطقة الباحة

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واس - الباحة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تبدأ من يوم غدٍ السبت وتستمر حتى يوم الاثنين القادم.
وتشمل المناطق المتأثرة مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة لها.

طقس الباحة السعودية

كانت اكتست جبالُ وسفوحُ وأوديةُ مركز دوس شمال منطقةِ الباحة بمحافظة المندق بالرداء الأبيض، إثر هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة صاحَبتها زخات كثيفة من البرد أمس الخميس.

وكونت الأشجار الخضراء التي تغطى المدرجات الزراعية بجميع أنواعها، بساطًا أخضر على امتداد البصر، وسط جريان المياه المتدفقة من الجبال إلى بطون الأودية.

طقس السعودية

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية.
وأشار إلى أنها ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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