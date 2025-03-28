شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. تنبيه من هطول أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الباحة السعودية

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تبدأ من يوم غدٍ السبت وتستمر حتى يوم الاثنين القادم.وتشمل المناطق المتأثرة مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة لها.كانت اكتست جبالُ وسفوحُ وأوديةُ مركز دوس شمال منطقةِ الباحة بمحافظة المندق بالرداء الأبيض، إثر هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة صاحَبتها زخات كثيفة من البرد أمس الخميس.وكونت الأشجار الخضراء التي تغطى المدرجات الزراعية بجميع أنواعها، بساطًا أخضر على امتداد البصر، وسط جريان المياه المتدفقة من الجبال إلى بطون الأودية.

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية.

وأشار إلى أنها ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

