شكرا لمتابعة خبر عن منازل الأهالي تحتضن المصلين في ليالي القيام بعد امتلاء المساجد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد المملكة ظاهرة فريدة تعكس قيم المجتمع وتلاحمه، فعندما تمتلئ المساجد بالمصلين، يفتح سكان المنازل المجاورة أبوابهم لاستقبال المصلين، مما يوفر لهم مساحة إضافية لأداء عباداتهم براحة وطمأنينة.

وهذا التصرف النبيل يجسد روح التعاون والتكافل الاجتماعي المتجذرة في الثقافة السعودية، حيث يثق الناس ببعضهم البعض ويعملون معًا لتسهيل أداء الشعائر الدينية.

ويعتبر هذا الفعل مثال حي على كيفية تضافر الجهود بين أفراد المجتمع لتعزيز القيم الإسلامية وتوفير الأجواء المناسبة للعبادة خلال الشهر الفضيل.

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