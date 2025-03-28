شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لدور المملكة الريادي.. ولي العهد يصل مكة لرعاية قاصدي الحرم والان نبدء بالتفاصيل

رعاية القيادة لقاصدي الحرم

الدمام - شريف احمد - يجسد وصول سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان، مدى حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون الحرم المكي وضيوف الرحمن عن كثب، والتأكد من تكامل منظومة الخدمات المقدمة خاصة خلال هذا الشهر المبارك.يولي ملوك وقادة هذه البلاد عناية فائقة ورعاية كريمة لخدمة قاصدي الحرم المكي، والحرص على توفير كافة الإمكانات للمعتمرين، ووصول سموه لمكة المكرمة يؤكد مدى حرصه على الإشراف المباشر على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لينعموا برحلة إيمانية مطمئنة.وصول سمو ولي العهد -حفظه الله- لمكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان للإشراف المباشر على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير تجربة إيمانية لقاصدي الحرم المكي، بما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.تواصل المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، جهودها الدؤوبة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، ووصول سموه لمكة المكرمة يأتي امتدادًا لهذه الجهود، وإكمال ما تبقى من الشهر الكريم بجوار بيت الله الحرام.