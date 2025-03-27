شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة الصحي" ينهي معاناة معتمر سبعيني من ضيق التنفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – معاناة معتمر يمني يبلغ من العمر 73 عامًا، كان يعاني من ضيق تنفس حاد حتى مع أقل مجهود، وذلك بعد نجاح عملية زراعة صمام أورطي عبر القسطرة دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح.



تشخيص الحالة وسرعة التعامل

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض تم تحويله من مستشفى النور التخصصي إثر ظهور أعراض حرجة، حيث خضع لفحوصات دقيقة كشفت عن وجود تضيق شديد في الصمام الأورطي استدعى تدخلاً عاجلًا. وتم نقله مباشرة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث باشر الفريق الطبي المتخصص تقييم حالته ووضع الخطة العلاجية المناسبة.



وأجرى فريق القسطرة القلبية، بقيادة استشاري القسطرة الدكتور صالح خوج، العملية بنجاح خلال ساعة ونصف، مستخدمين تقنيات حديثة مكّنت من تفادي الجراحة التقليدية وتقليل المضاعفات، ما ساهم في تعافي المريض واستعادة استقراره الصحي سريعًا.



وأكد التجمع أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة مركز صحة القلب في التعامل مع أدق الحالات القلبية، بفضل ما يمتلكه من إمكانات نوعية وكوادر طبية وطنية مؤهلة، في إطار تقديم خدمات تخصصية متقدمة بجودة عالية لضيوف الرحمن وسكان المنطقة، تحقيقًا لمستهدفات الرؤية الصحية الشاملة وجودة الحياة.