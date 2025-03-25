ضبط 12 وافدا تورطوا في الاتجار بالأشخاص

تعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية يحافظ مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على هوية التراث العمراني للمملكة وتأصيل جماليات العمارة المحلية، من... أبها: أبها: دوت الخليج 25 رمضان 1446 هـ 25 رمضان 1446 هـ في ذكرى بيعة ولي العهد.. خارطة طريق ملهمة لإسناد الطفل اليتيم قال رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري: «إن رؤية السعودية 2030 جاءت خارطة طريق ملهمة لمستقبل هذا... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 25 رمضان 1446 هـ 25 رمضان 1446 هـ تمكين المرأة السعودية.. عدالة اجتماعية وتعزيز للتنافسية الوطنية عكست رؤية 2030 إرادة سياسية لرفع مستوى المرأة وتطوير وضعها، وأصبحت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مؤشرا يعكس التقدم الذي حققته... الجوف: منى العبدلي الجوف: منى العبدلي 25 رمضان 1446 هـ 25 رمضان 1446 هـ دور ريادي ورحلة انتقال نحو الاقتصاد الأخضر منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة. ومنذ انطلاقها في عام 2021، تواصل مبادرة السعودية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 25 رمضان 1446 هـ 25 رمضان 1446 هـ محمد بن سلمان.. ملهم شباب المملكة لمستقبل واعد في الوقت الذي تمضي المملكة العربية السعودية في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية السعودية 2030، مستهدفة تعزيز النمو في... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 25 رمضان 1446 هـ 25 رمضان 1446 هـ تحسين مخرجات الرعاية الصحية ينظم مجلس الضمان الصحي ملتقى وجائزة «ضمان للتميز»، وذلك في الـ27 من شهر أبريل المقبل؛ لتسليط الضوء على أحدث الممارسات والتوجهات... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 25 رمضان 1446 هـ 25 رمضان 1446 هـ أمطار غزيرة على عسير والبرد يكسو مرتفعاتها شهدت منطقة عسير، أمس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط كميات كبيرة من البرد على مدينة أبها والمراكز التابعة شملت السودة وطبب وبلّحمر... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 25 رمضان 1446 هـ 25 رمضان 1446 هـ

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