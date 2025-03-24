شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رصد عدد من المخالفات لأنظمة العمل بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات أنظمة العمل في السعودية

متابعة التزام المنشآت بالأنظمة

منشآت القطاع الخاص في السعودية

الدمام - شريف احمد - واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.ويأتي ذلك ضمن مساعيها المستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة.هذا إلى جانب توجيه إنذارات لتصحيح الأوضاع بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثّفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، مما أسهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطني.هذا بجانب رفع نسب الامتثال في عدد من القطاعات الحيوية، ونفّذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرار جولاتها الرقابية في جميع المناطق، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة.وحثت الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911) أو عبر تطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية.في يناير الماضي، كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن مساهمته في دعم توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج ومبادرات الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2024.وبلغت نسبة النمو 17% مقارنة بعام 2023م، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي لمليوني مستفيد ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بعام 2023م.



وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال العام ذاته أكثر من 179 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 49% مقارنة بعام 2023م.

وأوضحت البيانات أن منها 95% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال العام الماضي إلى 7.74 مليارات ريال.

