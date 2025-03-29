إتبعي هذه الخطوات لتنسيق إطلالتك بالـ"جامبسوت"

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الجامسبوت بإقبال كبير من قبل الجمهور، فهو يمنح المرأة إطلالة مثالية خلال دقائق، ولا يتطلب مجهوداً كبيراً لتنسيقه.



إلك بعض الخطوات التي يجب إتباعها حتى تظهري بإطلالة مثالية بالجامبسوت.

الحزام

يضفي الحزام لمسة في غاية لروعة والتميز إلى إطلالتك بالجامبسوت، فهو يعزز منحنيات الجسم ويجعلها أكثر توازناً.

ويختلف إختيارك لخامة ولون الحزام بحسب التصميم الذي ترتدينه.

القصة المناسبة لجسمك

قد تكون نتيجة إختيارك لتصميم جامبسوت لا تناسب جسمك كارثية، لذا تأكدي من كل تفصيل فيه من الأكتاف إلى الأكمام إلى ياقته وأرجله متوازنة مع تفاصيل جسمك.

على سبيل المثال، إن كان كتفيك عريضين، عليك باللجوء إلى الجامبسوت ذي الأرجل الواسعة، أو التي تتسع على من الركبة نزولاً.

تنسيق الإكسسوارات معه

يتفق جميع خبراء الموضة أن إطلالة المرأة لا تكتمل من دون أكسسوارات، ما يعني أن تنسيقها مع ملابسك أمر حتمي.

لا يجب أن تهملي هذه القاعدة أيضاً عندما ترتدين الجامبسوت، وإن كانت بصيحة جريئة عليك إختيار إكسسوارات ناعمة.