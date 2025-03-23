شكرا لقرائتكم خبر عن إطفاء الإنارة 60 دقيقة.. الكشافة السعودية تحتفي بـ"ساعة الأرض" والان نبدء بالتفاصيل

ترشيد استهلاك الطاقة

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية الليلة الماضية، في الاحتفاء بـ"ساعة الأرض"، بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري، الذي تسببه مصادر الطاقة المختلفة، حفاظًا على البيئة.وشهدت الفعالية من الساعة 30:8 حتى 30:9 مساءً تفاعلًا كشفيًا, إذ عمد الكشافون لاستخدام الوسائل البديلة عوضًا عن الكهرباء، وقاموا بإطفاء الإنارة والأجهزة الالكترونية لمدة 60 دقيقة، في مبنى الجمعية الرئيس بالرياض.وتهدف الجمعية من تلك المشاركة إلى نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاهتمام بمستقبل كوكب الأرض، ورفع مستوى المسؤولية الفردية لدى المجتمع في الحفاظ على بيئتهم، وحث المجتمع للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وتأكيد حرص الجمعية على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.من جهة أخرى نفذت العديد من قطاعات جمعية الكشافة خلال الأيام الماضية, ولجميع المراحل الكشفية دورات للحصول على شارات الهواية في مجموعة الهوايات البيئية، منها شارة صديق البيئة، وشارة المحافظ على الطاقة.