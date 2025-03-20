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السديس: خطة تشغيلية إثرائية غير مسبوقة في العشر الأواخر

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق أضخم خطة تشغيلية إثرائية تستهدف تعزيز التجربة الروحانية والإيمانية للقاصدين والزائرين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك في ظل التوقعات بتدفق أعداد مليونية من المعتمرين والمصلين.
وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الخطة التشغيلية الشاملة التي ستنطلق بعد مغرب اليوم تأتي في إطار الاهتمام المتكامل بخدمة ضيوف الرحمن، حيث تتركز محاورها على توفير أجواء روحانية خاشعة تلبّي احتياجات الزوار والمعتمرين، مع تقديم خدمات متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والاحترام.
السديس: خطة تشغيلية إثرائية غير مسبوقة في العشر الأواخر

جاهزية عالية

وأوضح، خلال اجتماع ميداني عقده في المسجد الحرام مع عدد من الوكلاء، أن جميع الوكالات التخصصية، سواء الدينية أو التقنية، قد بلغت أعلى مستويات الجاهزية، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل تكثيف الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تقديم الإرشاد والخدمات الرقمية التفاعلية، مما يسهم في تسهيل أداء العبادات، لا سيما لذوي الاحتياجات الخاصة.
السديس: خطة تشغيلية إثرائية غير مسبوقة في العشر الأواخر
السديس: خطة تشغيلية إثرائية غير مسبوقة في العشر الأواخر

وأشار السديس إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية إيمانية شاملة تعكس مكانة الحرم المكي الشريف كقبلة المسلمين وملاذ أرواحهم، خاصة خلال الليالي العظيمة التي تتجلى فيها أسمى معاني العبودية والخشوع.
وتتميز الخطة التشغيلية لهذا العام بتركيزها على تقديم تجربة فريدة للزائرين من خلال خدمات متكاملة توظف أحدث التقنيات لضمان أداء العبادات في أجواء من السكينة والروحانية، مع الحرص على تحقيق أعلى معايير الجودة في جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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