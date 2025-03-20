شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: خطة تشغيلية إثرائية غير مسبوقة في العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق أضخم خطة تشغيلية إثرائية تستهدف تعزيز التجربة الروحانية والإيمانية للقاصدين والزائرين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك في ظل التوقعات بتدفق أعداد مليونية من المعتمرين والمصلين.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الخطة التشغيلية الشاملة التي ستنطلق بعد مغرب اليوم تأتي في إطار الاهتمام المتكامل بخدمة ضيوف الرحمن، حيث تتركز محاورها على توفير أجواء روحانية خاشعة تلبّي احتياجات الزوار والمعتمرين، مع تقديم خدمات متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والاحترام.وأوضح، خلال اجتماع ميداني عقده في المسجد الحرام مع عدد من الوكلاء، أن جميع الوكالات التخصصية، سواء الدينية أو التقنية، قد بلغت أعلى مستويات الجاهزية، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل تكثيف الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تقديم الإرشاد والخدمات الرقمية التفاعلية، مما يسهم في تسهيل أداء العبادات، لا سيما لذوي الاحتياجات الخاصة.وأشار السديس إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية إيمانية شاملة تعكس مكانة الحرم المكي الشريف كقبلة المسلمين وملاذ أرواحهم، خاصة خلال الليالي العظيمة التي تتجلى فيها أسمى معاني العبودية والخشوع.وتتميز الخطة التشغيلية لهذا العام بتركيزها على تقديم تجربة فريدة للزائرين من خلال خدمات متكاملة توظف أحدث التقنيات لضمان أداء العبادات في أجواء من السكينة والروحانية، مع الحرص على تحقيق أعلى معايير الجودة في جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن