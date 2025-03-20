شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. تمديد مواعيد الحافلات خلال العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

حافلات المدينة

الدمام - شريف احمد - بدأ مشروع "حافلات المدينة" الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام بالمدينة المنورة، تزامنًا مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر عدة مسارات حُددت في أرجاء المدينة المنورة لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء.وستُقدم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، باستثناء محطتي سيد الشهداء وكلية السلام تعمل الخدمة على مدار 24 ساعة.وحددت الخدمة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهابًا وعودة" انطلاقًا من الإستاد الرياضي، وسيد الشهداء، وحي الخالدية، وحي شظاة، وحي الملك فهد وحي الحديقة ومواقف كلية السلام.فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهابًا وعودة.