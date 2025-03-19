شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. خطط مبتكرة لتحسين البيئة التعليمية وتعزيز جودة التعلم والان نبدء بالتفاصيل

البيئة التعليمية

بيئة تعليمية مثالية

الدمام - شريف احمد - استعرضت لجنة تحسين البيئة التعليمية بتعليم جدة، خلال اجتماعها الأول للعام الدراسي 1446هـ، خططها الاستراتيجية لتعزيز جودة بيئة التعلم، بحضور المدير العام للتعليم بالمحافظة، منال اللهيبي، وأعضاء اللجنة.وأكّدت اللهيبي في كلمتها أهمية توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة ومحفزة، مشددةً على ضرورة العمل وفق خطط مدروسة تحقق مستهدفات وزارة التعليم. كما دعت إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتطوير حلول مستدامة تساهم في تحسين التجربة التعليمية للطلاب والمعلمين.وخلال الاجتماع، قدّمت ابتسام الحداد من أمانة التعليم عرضًا حول مهام اللجنة ومحاور البيئة التعليمية، والتي تشمل البيئة المادية، الطالب، المعلم، والمناهج، إلى جانب اختصاصات اللجنة وصلاحياتها.كما تناولت مديرة إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، عبير قشقري، دور الاختبارات المركزية في تحسين البيئة التعليمية، مستعرضةً جهود فرق العمل في تحليل النتائج ودراستها.وفي السياق ذاته، قدّم المشرف حسن الصوقعي والمشرفة نجوى المصوري تحليلًا لنتائج الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثاني 1446هـ، مع مقارنة المؤشرات بمبادرة "نافس 2024”، متضمّنةً توصيات حول مراجعة خطط التحسين وتشخيص عوامل النجاح في المدارس ذات الأداء المرتفع.واختُتم الاجتماع بمناقشة مداخلات الحضور والإجابة عن الاستفسارات، في إطار سعي اللجنة إلى تعزيز التكامل والتعاون بين الإدارات المعنية لتحقيق بيئة تعليمية مثالية.