شكرا لمتابعة خبر عن حكم المصاب بسلس البول في صلاة القيام والنوافل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الداعية الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ماذا يتوجب علي المصاب بسلس البول فعله في صلاة القيام والنوافل .

وقال الشيخ الخثلان خلال حديثه بقناة المجد : ” المصاب بسلس البول يتوضأ ولا يضر خروح البول بعد ذلك ، ولايجب عليه حتي أن يتوضأ في وقت دخول كل صلاة علي وقت راجح وان كان ذلك مستحب” .

وتابع الشيخ : ” ولكن ينتقض وضؤه بناقض اخر غير البول ، اما البول فلا حرج عليه وهو كغيره في الفرائض والنوافل علي قول راجح ، بل يصح أن يؤم غيره .