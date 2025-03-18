شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بداية موسم الخماسين التي تصاحبها الرياح والعواصف الترابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عن توقعاته للطقس في الأيام المقبلة.

وقال المسند من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “تبدأ عادةً خلال شهر مارس فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين، والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة”.

وتابع أستاذ المناخ: “تأتي هذه الرياح في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية”.

وتشهد المملكة حالة من التقلبات الجوية الكبيرة بين العواصف الترابية والأمطار الرعدية، حيث تتأثر العديد من المناطق بانخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية.

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