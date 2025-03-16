شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة الحافلات تحت الطلب في الرياض عبر تطبيق درب .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق خدمة الحافلات تحت الطلب عبر تطبيق “درب” في 17 حيًا مختلفًا، بهدف تسهيل تنقل السكان من مواقعهم إلى أقرب محطات حافلات ذات مسارات مخصصة أو محطات قطار الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتطوير خدمات النقل العام في العاصمة.

وتعد خدمة الحافلات تحت الطلب خدمة تكاملية مجانية تربط بين منازل المستفيدين ومراكز النقل العام، مما يسهم في تغطية مسافة أول وآخر ميل من المشوار، ويمكن الحصول على هذه الخدمة عند شراء تذكرة قطار الرياض أو حافلات الرياض.

يُذكر أن تطبيق “درب” أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتسهيل استخدام شبكة النقل العام في المدينة، ويقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك تخطيط الرحلات، تتبع الحافلات في الوقت الفعلي، واستعراض مساراتها ومحطاتها، مع تحديد أوقات الوصول المباشرة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى توفير حلول نقل عصرية ومريحة لسكان الرياض، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يساهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين جودة الهواء في المدينة.

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