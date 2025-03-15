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المملكة ترحب بالتوصل لاتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

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المملكة ترحب بالتوصل لاتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بإتمام المفاوضات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، آملة أن يفضي الاتفاق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.
وجددت الوزارة دعم المملكة لكل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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