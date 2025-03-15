شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بالتوصل لاتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإتمام المفاوضات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، آملة أن يفضي الاتفاق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.
وجددت الوزارة دعم المملكة لكل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار.
وجددت الوزارة دعم المملكة لكل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار.