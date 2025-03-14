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السعودية | سمو ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي

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  • السعودية | سمو ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، حيث أكد سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

فيما جدد فخامة الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة ومساعيها الحميدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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