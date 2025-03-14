شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مراكز ضيافة الأطفال بيئة آمنة وممتعة لأبناء زائري المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف وزوار المسجد النبوي، لتمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة، ومن تلك الخدمات مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي.

وتقدم المراكز البيئة الآمنة والممتعة لأبناء ضيوف وزوار المسجد النبوي تحت إشراف كوادر بشرية متخصصة تعلمهم الهدي النبوي والقيم الأخلاقية الإسلامية الحميدة.

وتقدم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية والترفيهية ليتفرغ ذووهم لأداء العبادة وهم آمنون مطمئنون لينعم أطفالهم ويستأنسوا بجوار المصطفى - عليه الصلاة والسلام - في تجربة إثرائية فريدة.



مواقع مراكز الضيافة

وتتوزع مراكز ضيافة الأطفال حول المسجد النبوي في 3 مواقع في الجهة الجنوبية مخرج الساحات (365 - 366) ويعمل المركز على مدار 24 ساعة.

وفي الجهة الشمالية مخرج الساحات (340-339)، ويعمل المركز على مدار 24 ساعة، وفي الجهة الشرقية بمرفق (235) ويعمل المركز من الساعة 2 مساء إلى 12صباحًا.