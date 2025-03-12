شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة المكرمة يتابع مبادرات مركاز البلد الأمين الإثرائية والان نبدء بالتفاصيل

حرف يدوية متنوعة

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة الليلة مركاز البلد الأمين الذي تنفذه أمانة العاصمة المقدسة، ويمثل إحدى المبادرات الإثرائية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة في مكة المكرمة، وتسهم في إثراء تجربة قاصيدها خلال شهر رمضان المبارك.وجال سموه الكريم يرافقه محافظ الطائف صاحب السمو الأمير سعود بن نهار والمشرف على وكالة الإمارة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد، ومحافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي، أرجاء مبادرة مركاز البلد الأمين.حيث وقف على قاعة القبة التي تعد أكبر قاعة لتجمع المستثمرين ورواد الأعمال والمثقفين ثم وقف على أركان الحرف اليدوية التي تنفذ في مركاز البلد الأمين تزامناً مع عام الحرف اليدوية 2025 وتوقف سموه الكريم أثناء جولته في متحف جامعة أم القرى الذي يضم قطعاً تراثية نادرة تعرض لأول مره.ورافق سموه الكريم أثناء الجولة معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداود الذي عبر عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على حرصه وزيارته الخاصة لمقر مبادرة مركاز البلد الأمين مثمنا هذا الدعم الكبير في رعاية الفعاليات الإثرائية التي تعزز من جودة الحياة في مكة المكرمة