شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط مخالفَين لأمن الحدود لتهريب مادتي الحشيش والإمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

المخالفات البيئية

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحيل إلى جهة الاختصاص.وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا و(4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.وأوضحت القوات أنه تم ضبط (4) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة.كما ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.إضافة إلى ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (6) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال، كما أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متنوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.