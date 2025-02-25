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شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الصناعي لـ"اليوم": 700 طائرة تمتلكها الخطوط المحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية م. صالح السلمي، خلال حديثه لـ "اليوم" أن دور المركز مهم في منظومة الصناعة ويرأس إدارته معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ويختص بتطوير الاعمال والفرص في القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات والمستثمرين.
وأيضاً اقتراح التشريعات والسياسات التي يحتاجها القطاع للنمو، ويقوم بقيادة الجهود الحكومية في نمو القطاع الصناعي ويركز على 10 قطاعات رئيسية منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي حددت 12 قطاع ذات الأولوية من ضمنها صناعة الطيران، جاء ذلك خلال ملتقى صناعة الطيران في جدة والذي ناقش أبرز مستجدات قطاع صناعة الطيران في المملكة محلياً وعالمياً.
بين السلمي أن الملتقى يعد منصة للالتقاء بين المستثمرين والمهتمين وما بين أصحاب القرار في القطاعات المختلفة، وهناك أكثر من 15 جهة مشاركة بحضور أكثر من 550 مشارك، واعتبره دليل على الاهتمام والفرص التي تتواجد سواء للمستثمرين أو المصنعين في قطاع الطيران خصوصاً مع توقعات للنمو في عدد الركاب إلى 300 مليون بحسب استراتيجية الطيران في المملكة.
وقال: "اليوم تم تجاوز الـ 100 مليون مسافر وهي تعطي دلالة واضحة لحجم النمو الكبير، ومع بلوغ عدد الطائرات التي تمتلكها المملكة أكثر من 700 طائرة لجميع الشركات المحلية السعودية – ناس – وأديل بالإضافة إلى طيران الرياض والأولى وغيرها وحجم النمو كبير جداً".
أشار إلى أن الفرص الموجودة اليوم للتوطين ونقل التقنية كبير جداً ومتاحة وتعد من الأهداف الرئيسية للملتقى بالإضافة إلى زيارة المستثمرين من خارج المملكة بعض المصانع والمنشآت للاطلاع إلى الحجم بالإضافة إلى قطاع الخدمات الصناعية ما بين الصيانة.
وأكد السلمي أن تأسيس إنشاء مدينة صناعية مختصة بصناعة الطيران تحت رعاية المدن الصناعية والبدء في ترخيص الخدمات الصناعية تمكن الشركات للاستفادة من التمكين والخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية حيث تم توقيع أكثر من 12 اتفاقية في يومها الأول ما بين المركز ومستثمرين محليين ودوليين.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتنمية الصناعية تم انشاءه بهدف تمكين قطاعات صناعية استراتيجية تشمل الصناعات التحويلية، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والتعدين.
ويسعى المركز إلى دعم الشركات المحلية والعالمية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي، ومن أبرز مهامه (تحفيز الاستثمارات الصناعية من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات وتنمية سلاسل الإمداد المحلية لتعزيز التكامل الصناعي ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة في التصنيع والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي).
ويقوم المركز الوطني للتنمية الصناعية بإطلاق خطط طموحة لدعم نمو القطاع الصناعي، منها: برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، وتطوير البنية التحتية الصناعية، ودعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع توطين الصناعات.
وأيضاً اقتراح التشريعات والسياسات التي يحتاجها القطاع للنمو، ويقوم بقيادة الجهود الحكومية في نمو القطاع الصناعي ويركز على 10 قطاعات رئيسية منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي حددت 12 قطاع ذات الأولوية من ضمنها صناعة الطيران، جاء ذلك خلال ملتقى صناعة الطيران في جدة والذي ناقش أبرز مستجدات قطاع صناعة الطيران في المملكة محلياً وعالمياً.
نمو كبير
بين السلمي أن الملتقى يعد منصة للالتقاء بين المستثمرين والمهتمين وما بين أصحاب القرار في القطاعات المختلفة، وهناك أكثر من 15 جهة مشاركة بحضور أكثر من 550 مشارك، واعتبره دليل على الاهتمام والفرص التي تتواجد سواء للمستثمرين أو المصنعين في قطاع الطيران خصوصاً مع توقعات للنمو في عدد الركاب إلى 300 مليون بحسب استراتيجية الطيران في المملكة.
وقال: "اليوم تم تجاوز الـ 100 مليون مسافر وهي تعطي دلالة واضحة لحجم النمو الكبير، ومع بلوغ عدد الطائرات التي تمتلكها المملكة أكثر من 700 طائرة لجميع الشركات المحلية السعودية – ناس – وأديل بالإضافة إلى طيران الرياض والأولى وغيرها وحجم النمو كبير جداً".
فرص التوطين
أشار إلى أن الفرص الموجودة اليوم للتوطين ونقل التقنية كبير جداً ومتاحة وتعد من الأهداف الرئيسية للملتقى بالإضافة إلى زيارة المستثمرين من خارج المملكة بعض المصانع والمنشآت للاطلاع إلى الحجم بالإضافة إلى قطاع الخدمات الصناعية ما بين الصيانة.
وأكد السلمي أن تأسيس إنشاء مدينة صناعية مختصة بصناعة الطيران تحت رعاية المدن الصناعية والبدء في ترخيص الخدمات الصناعية تمكن الشركات للاستفادة من التمكين والخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية حيث تم توقيع أكثر من 12 اتفاقية في يومها الأول ما بين المركز ومستثمرين محليين ودوليين.
تمكين القطاعات الصناعية
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتنمية الصناعية تم انشاءه بهدف تمكين قطاعات صناعية استراتيجية تشمل الصناعات التحويلية، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والتعدين.
ويسعى المركز إلى دعم الشركات المحلية والعالمية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي، ومن أبرز مهامه (تحفيز الاستثمارات الصناعية من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات وتنمية سلاسل الإمداد المحلية لتعزيز التكامل الصناعي ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة في التصنيع والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي).
ويقوم المركز الوطني للتنمية الصناعية بإطلاق خطط طموحة لدعم نمو القطاع الصناعي، منها: برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، وتطوير البنية التحتية الصناعية، ودعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع توطين الصناعات.