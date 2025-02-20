انت الان تتابع تراجع طفيف في أسعار النفط.. "برنت" عند 75.82 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم، متأثرة بزيادة في مخزونات الخام الأمريكية، وتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتاً أو 0.29 %، لتصل إلى 75.82 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 30 سنتاً أو 0.42 % إلى 71.95 دولار، وانخفض عقد أبريل الأكثر نشاطاً 0.26 %، ليصل إلى 71.84 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع طفيف في أسعار النفط.. "برنت" عند 75.82 دولار للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.