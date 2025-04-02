انت الان تتابع فيديو جوي.. أمطار الخير تعانق تيماء وأودية شمال شرق المحافظة تسيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 أبريل 2025, 6:05 مساءً

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة تيماء. ووثَّق المصور الجوي سعد الكايد لـ"الخليج 365" مشاهد جوية للأمطار عبر مقطع فيديو، أظهر سيلان عدد من الأودية شمال شرق المحافظة. وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبَّه في وقت سابق من اليوم إلى توقعات بهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على محافظة تيماء. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها البلاد والعباد.

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