"شرطة الدمام" تُباشر مشاجرة بين 4 فتيات في مكان عام

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إنه إشارة للمحتوى المرئي المتداوَل، الذي يظهر من خلاله مشاجرة بين أربع فتيات في أحد الأماكن العامة؛ فقد تم مباشرة الواقعة، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهن.

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