شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة شابة من ورم عظمي بعملية معقدة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة في إنهاء معاناة شابة في العقد الثاني من العمر، حيث تمكن من استئصال ورم عظمي حميد خلف الركبة في عملية جراحية دقيقة استمرت 11 ساعة متواصلة.



وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة راجعت العيادات الخارجية بالمستشفى الرئيسي وهي تعاني من صعوبة شديدة في الحركة والمشي.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبيّن وجود ورم عظمي خلف الركبة اليسرى، ناتج عن إصابة دماغية سابقة، وكان محاطًا بالشريان والوريد الرئيسي للساق والقدم، مما أدى إلى تعذر تحريك الركبة.



جراحة معقدة

وقرر الفريق الطبي إجراء جراحة معقدة تضمنت إنشاء رقعة وريدية للشريان من الفخذ الأيمن، واستئصال الورم بالكامل.

وقد تكللت العملية، بفضل الله، بالنجاح، حيث تم استئصال الورم مع الحفاظ على سلامة الساق والقدم، مما مكّن المريضة من استعادة حركتها الطبيعية بشكل كامل.

وتمكنت الشابة من المشي مجددًا وممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي، حتى غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.