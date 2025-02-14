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شكرا لقرائتكم خبر عن خالية من الخنزير وتوافق الآداب العامة.. أبرز متطلبات مستحضرات التجميل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الغذاء والدواء متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توضيح معايير السلامة العامة ومتطلبات التعبئة والتغليف والبيانات التعريفية الواجب توافرها في جميع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.
وألزمت الهيئة أن تكون مستحضرات التجميل والعناية الشخصية خالية من الخنزير ومشتقاته، وأن تكون آمنة لصحة الإنسان عند استخدامها تحت ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة والمعقولة، ومتجانسة ومستقرة ولا تتغير خصائصها الخاصة بالسلامة والفعالية والجودة خلال مدة صلاحيتها عند تخزينها واستخدامها وفقاً للتعليمات، خالية من أي مواد غير نظيفة أو متحللة.
وسمحت الهيئة بالتواجد غير المقصود لكميات بسيطة من المواد المحظورة القادمة من شوائب المكونات الطبيعية أو الاصطناعية، عملية التصنيع، التخزين، الانتقال من العبوة، والذي لا يمكن تجنبه من الناحية الفنية في ممارسات التصنيع الجيدة.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا أن تشتمل بطاقة التعريف الخاصة بمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية على اسم المنتج واسم العلامة التجارية، واسم وعنوان أو المقر القانوني للصانع أو للمورد أو للموزع، يجب أن تكون المعلومات المقدمة كافية لتحديد هوية المسؤول عن المنتج، وبلد المنشأ للمنتج وكميته، والفترة الزمنية من تاريخ الصنع، الذي يضمن تحقيق المنتج لوظيفته الأساسية واستيفاء متطلبات المادة
وأوضحت الهيئة أنه في حالة صابون التواليت الذي يكون غير معبأ في تغليف أولي أو ثانوي، يجب أن يتم توفير اسم وعنوان الصانع، المورد أو المسؤول عن المنتج بالإضافة إلى رقم تشغيلة المنتج.
وحددت الهيئة معايير الإدعاءات على منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية منها الالتزام القانوني، والصدق، ومثبتة بالدلائل، والأمانة العلمية، والانصاف، وتكون واضحة ومفهومة لمتخذ قرار الشراء.
ودعت هيئة الغذاء والدواء جميع المهتمين وأصحاب العلاقة، بما في ذلك الشركات المصنعة والموردة والمستهلكين، إلى المشاركة في الاستطلاع المتاح عبر منصتها الإلكترونية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول متطلبات السلامة الجديدة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان شمولية المواصفة الفنية لجميع الجوانب الضرورية التي تساهم في تحسين جودة المنتجات المتاحة في الأسواق الخليجية.
أكدت الهيئة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ هذه المتطلبات من خلال إجراءات رقابية صارمة، تشمل التفتيش الدوري على المصانع والمستوردين والتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق للمواصفة الخليجية الجديدة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهات لا تلتزم بهذه الضوابط.
وألزمت الهيئة أن تكون مستحضرات التجميل والعناية الشخصية خالية من الخنزير ومشتقاته، وأن تكون آمنة لصحة الإنسان عند استخدامها تحت ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة والمعقولة، ومتجانسة ومستقرة ولا تتغير خصائصها الخاصة بالسلامة والفعالية والجودة خلال مدة صلاحيتها عند تخزينها واستخدامها وفقاً للتعليمات، خالية من أي مواد غير نظيفة أو متحللة.
موافقة الآداب العامةواشترطت ألا تحتوي على صور وعبارات مخالفة للأنظمة والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وألا تحتوي على مرشحات الأشعة فوق البنفسجية.
وسمحت الهيئة بالتواجد غير المقصود لكميات بسيطة من المواد المحظورة القادمة من شوائب المكونات الطبيعية أو الاصطناعية، عملية التصنيع، التخزين، الانتقال من العبوة، والذي لا يمكن تجنبه من الناحية الفنية في ممارسات التصنيع الجيدة.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا أن تشتمل بطاقة التعريف الخاصة بمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية على اسم المنتج واسم العلامة التجارية، واسم وعنوان أو المقر القانوني للصانع أو للمورد أو للموزع، يجب أن تكون المعلومات المقدمة كافية لتحديد هوية المسؤول عن المنتج، وبلد المنشأ للمنتج وكميته، والفترة الزمنية من تاريخ الصنع، الذي يضمن تحقيق المنتج لوظيفته الأساسية واستيفاء متطلبات المادة
وأوضحت الهيئة أنه في حالة صابون التواليت الذي يكون غير معبأ في تغليف أولي أو ثانوي، يجب أن يتم توفير اسم وعنوان الصانع، المورد أو المسؤول عن المنتج بالإضافة إلى رقم تشغيلة المنتج.
متطلبات السلامةولفت إلى أن مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تأتي في أمبولات زجاجية يجب أن تحتوي على الإرشادات التالية باللغتين العربية والإنجليزية: للاستخدام الخارجي فقط، وتجنب ملامسة العينين، وفتح بحذر.
وحددت الهيئة معايير الإدعاءات على منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية منها الالتزام القانوني، والصدق، ومثبتة بالدلائل، والأمانة العلمية، والانصاف، وتكون واضحة ومفهومة لمتخذ قرار الشراء.
ودعت هيئة الغذاء والدواء جميع المهتمين وأصحاب العلاقة، بما في ذلك الشركات المصنعة والموردة والمستهلكين، إلى المشاركة في الاستطلاع المتاح عبر منصتها الإلكترونية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول متطلبات السلامة الجديدة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان شمولية المواصفة الفنية لجميع الجوانب الضرورية التي تساهم في تحسين جودة المنتجات المتاحة في الأسواق الخليجية.
أكدت الهيئة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ هذه المتطلبات من خلال إجراءات رقابية صارمة، تشمل التفتيش الدوري على المصانع والمستوردين والتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق للمواصفة الخليجية الجديدة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهات لا تلتزم بهذه الضوابط.